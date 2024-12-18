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Aydın'da Kaza: İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 01:04
Aydın'da Kaza: İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trajik Kaza: İki Kardeş Yolcu Olurken

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazası, iki kardeşin hayatını alt üst etti. 32 AEL 657 plakalı otomobilin sürücüsü F.Y., Aydın-Denizli kara yolunun İsabeyli Mahallesi mevkiinde yola fırlayan Hüsnü Küçükoğlu (43) ile kardeşi Hasan Küçükoğlu (42)'na çarptı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kardeşin kaldırımdan kara yoluna geçerken Hüsnü Küçükoğlu'nun kardeşinin kolunu tuttuğu esnada otomobilin onlara çarptığı anlar yer alıyor.

Olay Yerinde Gelişmeler

Çarpmanın etkisiyle iki kardeş yola savruldu. Olay yerine yapılan ilk müdahale için sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hüsnü Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, diğer kardeşi Hasan Küçükoğlu ise Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kardeşin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alınırken, sürücü F.Y. gözaltına alındı.

Cenaze İşlemleri

Hüsnü Küçükoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

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