DOLAR
35,73 -0,14%
EURO
37,62 -0,36%
ALTIN
3.165,36 0,48%
BITCOIN
3.578.115,6 4,6%

Aydın'da Kıl Çadırı Üreten İşletmede Yangın Çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:13
Aydın'da Kıl Çadırı Üreten İşletmede Yangın Çıktı

Aydın'da Kıl Çadırı Üreten İşletmede Yangın Alarmı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Olukbaşı Mahallesi'nde, kıl çadırı üreten bir işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın hemen ardından yangın ihbarı yapıldı ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Müdahale Başladı

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek duruma müdahale etmekte. Yangının ne sebeple başladığına ilişkin araştırmalar sürerken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale edildi. Haber...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da Türk Turistlere Şiddet Uyguladı
2
Kartal'da İnşaat Çalışması Sonucu 7 Katlı Bina Tahliye Edildi
3
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Hayatını Kaybetti
4
AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleştirildi
5
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Tekgıda-İş Ziyareti
6
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı ile Gazze ve Suriye'yi Görüştü
7
AK Parti MKYK, Erdoğan Başkanlığında Toplandı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!