Aydın'da Kıl Çadırı Üreten İşletmede Yangın Çıktı

Aydın'da Kıl Çadırı Üreten İşletmede Yangın Alarmı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Olukbaşı Mahallesi'nde, kıl çadırı üreten bir işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın hemen ardından yangın ihbarı yapıldı ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Müdahale Başladı

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek duruma müdahale etmekte. Yangının ne sebeple başladığına ilişkin araştırmalar sürerken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.