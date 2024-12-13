Aydın'da Kripto Para Dolandırıcılığı: 6 Kişi Tutuklandı

Aydın'da Kripto Para Borsasında Dolandırıcılık Operasyonu

Aydın merkezli gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 6 kişi tutuklandı. Aydın, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelilerin kurdukları 17 paravan şirket aracılığıyla 1 milyar 411 milyon 463 bin liralık mali hareketlilik tespit edildi.

Operasyon Detayları

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Bu durum, kripto para dolandırıcılığının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.