Aydın'da Kuraklığın Ardından İlk Yağmur Damlaları

Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları bugün toprakla buluştu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte son yağmur 1 Haziran'da düşmüştü.

Kurak geçen yaz mevsiminde kent adeta yağmura hasret kaldı. Sağanağa hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise poşet ya da karton ile korunmaya çalıştı.

Ulaşımda etkiler ve kazalar

Yolun kayganlaşması nedeniyle Efeler ve İncirliova ilçelerinde hasarlı kazalar meydana geldi.

Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları toprakla buluştu. Sağanağa hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise poşet ya da kartonla yağmurdan korundu.