Aydın'da Kuraklığın Ardından İlk Yağmur Damlaları

Aydın'da 1 Haziran'dan bu yana süren kuraklığın ardından ilk yağmur yağdı; vatandaşlar korunurken Efeler ve İncirliova'da kayganlık nedeniyle hasarlı kazalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:06
Aydın'da Kuraklığın Ardından İlk Yağmur Damlaları

Aydın'da Kuraklığın Ardından İlk Yağmur Damlaları

Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları bugün toprakla buluştu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte son yağmur 1 Haziran'da düşmüştü.

Kurak geçen yaz mevsiminde kent adeta yağmura hasret kaldı. Sağanağa hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise poşet ya da karton ile korunmaya çalıştı.

Ulaşımda etkiler ve kazalar

Yolun kayganlaşması nedeniyle Efeler ve İncirliova ilçelerinde hasarlı kazalar meydana geldi.

Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları toprakla buluştu. Sağanağa...

Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları toprakla buluştu. Sağanağa hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise poşet ya da kartonla yağmurdan korundu.

Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları toprakla buluştu. Sağanağa...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
2
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
3
İşçi Partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı
4
AA'nın 'Yeşil Mercek' İkinci Dönem Eğitimleri Başladı
5
Güllü'nün Kızı: 'Annem Roman Havası Oynarken Düştü' — Gül Tut'un Savcılık İfadesi
6
Erdoğan: TOKİ ile İlk Kez Kiralık Konut Dönemi Başlıyor
7
Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı