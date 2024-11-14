Aydın'da Lastik Değiştirirken Otomobilin Çarpmasıyla Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Feci Kaza: Lastiğini Değiştirirken Otomobil Çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 47 yaşındaki sürücü Mehmet Ali Hakan Pekdemir, kamyonetinin patlayan lastiğini değiştirirken talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Pekdemir, 20 AGV 909 plakalı kamyonetini, İzmir-Aydın otoyolunda seyrederken lastiği patladığı için emniyet şeridine park etti. Araç lastiğini değiştirmek üzere harekete geçtiği anda, S.K.K'nin (31) kullandığı 35 EZ 604 plakalı otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine ihbar yapılan sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti. Sağlık ekibi, Pekdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilin sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.