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Aydın'da Lise Öğrencileri Deprem Şehitlerini '04.17' Koreografisiyle Andı

Aydın'da lise öğrencileri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri '04.17' koreografisiyle anarak duygusal bir etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:58
Aydın'da Lise Öğrencileri Deprem Şehitlerini '04.17' Koreografisiyle Andı

Aydın'da Duygusal Anma Etkinliği

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak için bir koreografi düzenledi.

Öğrencilerden Özel Performans

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler bir araya gelerek, deprem felaketinde kaybedilen hayatları anmak amacıyla bedenleriyle ilk depremin gerçekleştiği saat olan '04.17' yazdı. Bu anlamlı koreografi, izleyenleri derinden etkiledi.

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