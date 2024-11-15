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Aydın'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, 1’in hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:53
Aydın'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Aydın'da Büyük Kaza: Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, M.A. idaresindeki 09 P 8071 plakalı minibüs ile M.K. tarafından kullanılan 09 FL 837 plakalı otomobilin, Baklaköy Başçayır Mahallesi yolunda çarpışmasıyla meydana geldi. Olay yerine derhal jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 kişi, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.K.'nin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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