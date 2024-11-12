DOLAR
34,36 -0,17%
EURO
36,5 0,23%
ALTIN
2.872,37 0,8%
BITCOIN
3.057.100,28 -2,37%

Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 22:29
Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Yavuzköy Mahallesi'nde, Ahmet Çakır (27) yönetimindeki 09 AOJ 352 plakalı motosiklet ile Gültekin Giray (47) tarafından sürülen plakasız motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Giray'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan Ahmet Çakır ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır...

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Babasına Çarpan Genç Hayatını Kaybetti
2
Memo Akten'in NFT Eserleriyle "Dağıtılmış Bilinç" Sergisi Açıldı
3
Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Sudan'daki HDK Kuşatmasında Cezira Eyaletinde Can Kaybı 450'ye Ulaştı
5
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 19 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
6
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Korumasının Katili Tutuklandı
7
YSK'den Elektronik Seçim İddialarına Yanıt

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak