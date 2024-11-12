Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Yavuzköy Mahallesi'nde, Ahmet Çakır (27) yönetimindeki 09 AOJ 352 plakalı motosiklet ile Gültekin Giray (47) tarafından sürülen plakasız motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Giray'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan Ahmet Çakır ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.