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Aydın'da Motosiklet Kazası: 48 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Söke'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kazanın detayları belirlendi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:05
Aydın'da Motosiklet Kazası: 48 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Feci Motosiklet Kazası

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Y.E.G yönetimindeki 09 UG 471 plakalı otomobilin Yüksel Koyuncu (48) tarafından kullanılan 09 AFH 399 plakalı motosikletle çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza Anının Detayları

Kaza, Söke-Milas kara yolu Muradiye Kavşağı'nda gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Aile Üyeleri Gözyaşları İçinde

Acı haberi alan Koyuncu'nun yakınları, kazanın meydana geldiği alanda gözyaşlarına hakim olamadı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü hayatını...

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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