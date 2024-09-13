Aydın'da Motosiklet Kazası: Anne ve Çocuk Yaralandı

Aydın'da Motosiklet ve Otomobil Kazası

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın sonucunda, motosiklet üzerinde bulunan anne G.K. ve 6 yaşındaki oğlu A.K. yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, G.K. (30) yönetimindeki 09 AFB 257 plakalı motosiklet, Mursallı Mahallesi Mezarlık mevkisinde karşı yönden gelen, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda motosiklet devrildi. Yaralanan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaçan Sürücü İçin Arama Başlatıldı

Olay sonrası otomobil sürücüsü kaçarken, jandarma ekipleri kazanın ardından kaçan sürücüyü tespit edip yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.