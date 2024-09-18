Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Kayıp

Aydın'da Trafik Kazası

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Ağaçlı mevkisinde meydana geldi. Y.G. tarafından yönetilen 09 ADN 44 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yakup Önkal (33) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza anında motosiklet sürücüsü ciddi şekilde yaralandı.

Hayatını Kaybeden Sürücü

Olay sonrasında, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yakup Önkal, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.

Bu üzücü olay, bölgede trafikte dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü öldü. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü öldü. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.