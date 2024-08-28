Aydın'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Aydın'da Motosiklet Kazası!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin üzerindeki iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, 09 ANR 459 plakalı motosikletin sürücüsü O.D.'nin, Ordu Caddesi'nde ilerlerken motosikletin önünü kaldırmaya çalışmasıyla ortaya çıktı. Sürücü, kontrolünü kaybetti ve motosiklet ile beraber yola savruldu.

Motosikletin Durumu

Kazanın sonucunda, motosiklet park halindeki bir midibüse çarparak durabildi. Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini yitirmesiyle devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini yitirmesiyle devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı.