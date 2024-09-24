DOLAR
34,11 0,07%
EURO
38,02 -0,1%
ALTIN
2.889,13 -0,18%
BITCOIN
2.169.865,72 -0,35%

Aydın'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Sevk Edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:51
Aydın'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Sevk Edildi

Aydın'da Kazanın Görüntüleri Güvenlik Kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgiye göre, Çetin Kaçar yönetimindeki 09 ACF 557 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi 92 Sokak ile 257 Sokak kesişiminde G.İ. tarafından kullanılan 09 CDD 84 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Çetin Kaçar, ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen kaza mahalline yönlendirildi.

Hastaneye Sevk Süreci

Kaza sonrası ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücünün Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olduğu bildirildi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin 257 Sokak'a dönmek için sola manevra yaptığı ve hemen ardından otomobil ile çarpıştığı görünmektedir. Kayıtlarda, çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsünün düşüş anı da yer almaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti: Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu
2
Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut İntihar Etti: Veda Mektubunda Yürek Burkan Sözler! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı
3
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Çatışma Genişletme Çabalarına Tepki
4
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul Oturumu New York'ta Başladı
5
Antalya'da Tüketim Tarihleri Değiştirilen Gıda Ürünlerine Operasyon
6
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Uyarısı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya ile İlişkilerin Güçlendirilmesi İçin Görüştü

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı