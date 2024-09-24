Aydın'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Sevk Edildi

Aydın'da Kazanın Görüntüleri Güvenlik Kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgiye göre, Çetin Kaçar yönetimindeki 09 ACF 557 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi 92 Sokak ile 257 Sokak kesişiminde G.İ. tarafından kullanılan 09 CDD 84 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Çetin Kaçar, ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen kaza mahalline yönlendirildi.

Hastaneye Sevk Süreci

Kaza sonrası ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücünün Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olduğu bildirildi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin 257 Sokak'a dönmek için sola manevra yaptığı ve hemen ardından otomobil ile çarpıştığı görünmektedir. Kayıtlarda, çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsünün düşüş anı da yer almaktadır.