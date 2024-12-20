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Aydın'da Motosiklet Kazasında 3 Çocuk Yaralandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:14
Aydın'da Motosiklet Kazasında 3 Çocuk Yaralandı

Aydın'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, M.Ö.'nün (18) kullandığı 09 H 0210 plakalı otomobil, Ataköy Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ANA 638 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki M.K. (11), N.K. (16) ve R.G. (15) yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralı çocuklar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan M.K. ve R.G., tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. İhbar...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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