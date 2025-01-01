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Aydın'da Motosikletin Ata Çarpması Sonucu Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin ata çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü Osman Tilaver yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:44
Aydın'da Motosikletin Ata Çarpması Sonucu Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Acı Kaza: Motosikletin Ata Çarpması Genç Bir Şuuru Hayattan Kopardı

Aydın'ın Söke ilçesinde, motosikletin ata çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü Osman Tilaver hayatını kaybetti. Olay, Cevizli Bahçe mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Osman Tilaver'in kullandığı 09 ANL 391 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan bir ata çarptı. Kaza sonrası, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulans ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fakat, yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman Tilaver kurtarılamadı. Genç sürücünün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olay, bölgedeki sürücüleri ve vatandaşları derin bir üzüntüye boğarken, trafik güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

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