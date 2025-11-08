Aydın'da Öğrenciler Doğa Eğitiminde Yaban Hayatıyla Buluştu

Aydın’da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, gençlere doğanın önemi ve korunması konusunda rehberlik etmeye devam ediyor. Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri, biyoçeşitliliğin önemini öğrenerek yaban hayatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Eğitim ve Amaç

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), doğa bilincini artırmak, gençleri doğayı keşfetmeye teşvik etmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimleri sürdürüyor. Yaban hayatı ile uyumlu olarak tasarlanmış Doğa Eğitim Merkezi, öğrencilere hem eğitici hem de deneyimsel bir öğrenme ortamı sağlıyor.

Ziyaret Detayları

Sultanhisar Atça Atatürk İlkokulu öğrencileri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü bünyesindeki Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette uzman eğitmenler tarafından yaban hayvanları, Aydın’a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında bilgi verildi; öğrenciler doğayı gözlemleme ve öğrenme imkânı buldu.

"Sultanhisar ilçesi Atça Atatürk İlkokulu öğrencilerini milli parkımızda misafir ettik. Milli Park içerisinde bulunan Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden öğrencilere burada yaban hayvanlarının yaşam alanları ile doğanın insan yaşamı üzerindeki etkisi ve önemi anlatılırken, orman içerisindeki yürüyüş esnasında ise öğrencilere bitki çeşitliliği tanıtıldı"

Etkinlik, öğrencilerin doğa bilincini güçlendirmeyi ve yaban hayatına saygı göstermeyi teşvik etmeyi hedefliyor.

