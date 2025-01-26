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Aydın'da Ölümlü Kaza: Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

Aydın'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:54
Aydın'da Ölümlü Kaza: Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

Aydın'da Feci Kaza: 80 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Yazıdere Mahallesi'nde M.M. yönetimindeki 09 KA 191 plakalı otomobil ile Mittat Bayan'ın idaresindeki plakasız motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza ve Sonrası

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede Bayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil Sürücüsü Gözaltına Alındı

Olayın ardından otomobil sürücüsü M.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmada gerçekleştirilen işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kazanın ardından soruşturma devam etmekte olup, olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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