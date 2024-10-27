DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.324.388,16 -0,82%

Aydın'da Orman ve Zeytinlik Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman ve zeytinlik alan yangını başarılı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:48
Aydın'da Orman ve Zeytinlik Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik İlçesinde Yangın Kontrol Altında

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Dağkaraağaç Mahallesi Çakallaryüzü mevkisinde, ormanlık ve zeytinlik alanlarda meydana gelen yangın, hızla kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Bilinmiyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 5 uçak, 2 helikopter, 5 arasöz ve su tankerleri gönderildi.

Etkilenen Alanlar

Yapılan müdahaleler sonucunda, yangının etkilediği alanlarda toplamda 10 dönüm orman ve 2 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Bölgedeki ekiplerin gayretleriyle yangın kontrol altına alındı ve daha büyük felaketlerin önüne geçildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol...

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm orman, 2 dönüm de zeytinlik alan zarar gördü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol...

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm orman, 2 dönüm de zeytinlik alan zarar gördü.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kayıp Kadın Devrim Emir'in Cesedi Bulundu
2
Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti
3
AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi'nde Birlik Mesajı
4
Almanya'da Ormanda El Bombası Bulundu
5
Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarını Tanımıyor
6
Biden'ın Özür Konuşması Filistin Taşlı Sloganlarla Karşılandı
7
Antalya'da Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenlendi

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek