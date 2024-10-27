Aydın'da Orman ve Zeytinlik Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik İlçesinde Yangın Kontrol Altında

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Dağkaraağaç Mahallesi Çakallaryüzü mevkisinde, ormanlık ve zeytinlik alanlarda meydana gelen yangın, hızla kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Bilinmiyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 5 uçak, 2 helikopter, 5 arasöz ve su tankerleri gönderildi.

Etkilenen Alanlar

Yapılan müdahaleler sonucunda, yangının etkilediği alanlarda toplamda 10 dönüm orman ve 2 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Bölgedeki ekiplerin gayretleriyle yangın kontrol altına alındı ve daha büyük felaketlerin önüne geçildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm orman, 2 dönüm de zeytinlik alan zarar gördü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm orman, 2 dönüm de zeytinlik alan zarar gördü.