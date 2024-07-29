Aydın'da Orman ve Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Çıkan Yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aşağıkayacık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik bir alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Müdahale

Yangının ihbar edilmesinin ardından, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hemen sevk edildi. Ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Zarar Gören Alan

Yangın sonucunda yaklaşık 150 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının söndürülmesiyle birlikte, bölgedeki ağaçlık ve zeytinlik alanların durumu kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.