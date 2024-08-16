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Aydın'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 18:00
Aydın'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Aydın'da Orman Yangını Alarm Verdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen orman yangını, tüm ekiplerin seferberliği ile söndürülmeye çalışılıyor. Alhisar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına Müdahale Ediliyor

Yangının söndürülmesi için Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri olay yerine yönlendirildi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle alevlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Halkın Dikkati Büyük

Yerel halk, yangının tehdidi karşısında dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı. Yangınla ilgili gelişmeler, ekiplerin müdahalesi sürerken yakından takip ediliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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