Aydın'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Aydın'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılarak kontrol altına alınamıyor.

Yangının Sebebi Belirsiz

Yangın, Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Valinin Açıklamaları

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, "Gündüz saatlerinde üç helikopter ve iki uçakla yangına müdahale ettik. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşü olan bir helikopter de gece boyunca çalışmaya devam edecek," dedi.

Yoğun Mücadele Sürüyor

Vali Canbolat, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 38 aracın ve 147 personelin yangın bölgesinde görevlendirildiğini aktardı. Ayrıca, Sağlık Müdürlüğü'nde 15 personel, 3 ambulans ve 1 UMKE ekibi de olay yerinde bulunuyor.

Vatandaşların Tahliyesi

Yangın nedeniyle Örmepınar Mahallesi'nde 45 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Canbolat, diğer vatandaşların tahliye çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. "Yangınla kararlı bir şekilde mücadele etmekteyiz. Çevre illerden de takviye ekipman talep ettik," şeklinde konuştu.

Umudumuz Rüzgarın Yavaşlaması

Canbolat, "Genel itibarıyla yangın kontrol altına alınamadı; rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Umut ediyoruz ki rüzgar yavaşlar ve yangını kısa zamanda çevreleyip kontrol altına alabiliriz," dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat (fotoğrafta), yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı.