Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Aydın'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Aydın'daki orman yangınında kontrol sağlanamıyor; müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:26
Aydın'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Aydın'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılarak kontrol altına alınamıyor.

Yangının Sebebi Belirsiz

Yangın, Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Valinin Açıklamaları

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, "Gündüz saatlerinde üç helikopter ve iki uçakla yangına müdahale ettik. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşü olan bir helikopter de gece boyunca çalışmaya devam edecek," dedi.

Yoğun Mücadele Sürüyor

Vali Canbolat, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 38 aracın ve 147 personelin yangın bölgesinde görevlendirildiğini aktardı. Ayrıca, Sağlık Müdürlüğü'nde 15 personel, 3 ambulans ve 1 UMKE ekibi de olay yerinde bulunuyor.

Vatandaşların Tahliyesi

Yangın nedeniyle Örmepınar Mahallesi'nde 45 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Canbolat, diğer vatandaşların tahliye çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. "Yangınla kararlı bir şekilde mücadele etmekteyiz. Çevre illerden de takviye ekipman talep ettik," şeklinde konuştu.

Umudumuz Rüzgarın Yavaşlaması

Canbolat, "Genel itibarıyla yangın kontrol altına alınamadı; rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Umut ediyoruz ki rüzgar yavaşlar ve yangını kısa zamanda çevreleyip kontrol altına alabiliriz," dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat (fotoğrafta), yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı