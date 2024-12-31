Aydın'da Otomobil Kazasında İki Kişi Yaralandı

Aydın-Muğla kara yolunda gerçekleşen bir trafik kazasında G.A. ve M.B.Ö. isimli sürücüler yaralandı. Olay, İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda 41 UB 191 plakalı aracın 09 YS 335 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazanın etkisiyle 41 UB 191 plakalı otomobil, diğer aracın üstüne çıkarak büyük maddi hasara yol açtı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Kazada 41 UB 191 plakalı otomobil, 09 YS 335 plakalı aracın üstüne çıktı.

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Kazada 41 UB 191 plakalı otomobil, 09 YS 335 plakalı aracın üstüne çıktı.