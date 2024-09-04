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Aydın'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:39
Aydın'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Aydın'da Feci Kaza: Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, otomobilin sürücüsü M.S. tarafından kontrol edilen 34 ZC 701 plakalı araç ile, karşı taraftan gelen A.G. yönetimindeki 45 RA 7474 plakalı kamyonet arasında yaşandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza, Güzelbeyli Mahallesi'nde gerçekleşti. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü M.S.'yi kurtardı.

Yaralıların Durumu

Otomobilin sürücüsü M.S. ve kamyonetteki 3 yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. M.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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