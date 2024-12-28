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Aydın'da Özel Harekat Polisi Rehine Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Aydın'da özel harekat polisleri, rehine kurtarma ve meskun mahal operasyonu tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:49
Aydın'da Özel Harekat Polisi Rehine Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Aydın'da Özel Harekat Polisi Rehine Kurtarma Tatbikatı

Aydın'da, Özel Harekat polisleri, rehine kurtarma ve meskun mahal operasyonu üzerine kapsamlı bir tatbikat düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, atış poligonu sahasında gerçekleştirdikleri tatbikatta, rehine kurtarma ve meskun mahaldeki hedefleri etkisiz hale getirme görevlerini icra etti.

Senaryo Gereği Rehine Kurtarma

Tatbikat senaryosuna göre, midibüste rehin alınan kişilerin kurtarma operasyonu için özel harekat polisleri harekete geçti. Polis ekipleri, araç içindeki şüphelileri etkisiz hale getirerek rehineleri başarıyla kurtardı.

Meskun Mahal Operasyonu

Kurtarma görevinin ardından, meskun mahal operasyonuna geçiş yapan polisler, belirlenen hedefleri başarıyla vurdu. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da bu etkileyici tatbikatı izleme fırsatı buldu.

Aydın'da özel harekat polisleri, rehine kurtarma ve meskun mahal operasyonu tatbikatı düzenledi.

Aydın'da özel harekat polisleri, rehine kurtarma ve meskun mahal operasyonu tatbikatı düzenledi.

Aydın'da özel harekat polisleri, rehine kurtarma ve meskun mahal operasyonu tatbikatı düzenledi.

Aydın'da özel harekat polisleri, rehine kurtarma ve meskun mahal operasyonu tatbikatı düzenledi.

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