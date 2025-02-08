Aydın'da Özel Hastanede Hayatını Kaybeden Hastayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Aydın’da özel bir hastanenin acil servis bekleme alanında yaşanan trajik bir olayın ardından idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olay sonucunda bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler ve denetimler gerçekleştirildi.

Adli Süreç ve İdari Soruşturma

Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olayın adli yönden değerlendirilmesi amacıyla adli makamlara suç duyurusunda bulunuldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını ve sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İdari soruşturmanın yanı sıra, hadisenin adli süreçte de değerlendirilmesi amacıyla adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı olarak soruşturma sürecini dikkatle takip ediyoruz ve konuyla ilgili bilgilendirmeleri devamlı yapacağız."

Bu olay, bölgedeki sağlık hizmetleri üzerine önemli bir etki yaparken, sağlık otoriteleri olayı detaylı bir şekilde inceliyor.