DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.466.358,88 -0,67%

Aydın'da Özel Hastanede Hayatını Kaybeden Hastayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Aydın'da bir özel hastanenin bekleme alanında hayatını kaybeden hasta için Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:29
Aydın'da Özel Hastanede Hayatını Kaybeden Hastayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Aydın'da Özel Hastanede Hayatını Kaybeden Hastayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Aydın’da özel bir hastanenin acil servis bekleme alanında yaşanan trajik bir olayın ardından idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olay sonucunda bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler ve denetimler gerçekleştirildi.

Adli Süreç ve İdari Soruşturma

Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olayın adli yönden değerlendirilmesi amacıyla adli makamlara suç duyurusunda bulunuldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını ve sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İdari soruşturmanın yanı sıra, hadisenin adli süreçte de değerlendirilmesi amacıyla adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı olarak soruşturma sürecini dikkatle takip ediyoruz ve konuyla ilgili bilgilendirmeleri devamlı yapacağız."

Bu olay, bölgedeki sağlık hizmetleri üzerine önemli bir etki yaparken, sağlık otoriteleri olayı detaylı bir şekilde inceliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
Yurt Dışından Ucuz Araç Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Kişi Yakalandı
4
Bitlis'te Kardeşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı
5
Los Angeles'ta Orman Yangınları Sonrası Tehlikeli Atık Temizliği Başladı
6
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Arapça Müzik Nedeniyle Sonlandırıldı
7
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!