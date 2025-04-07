Aydın'da Panelvan Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Tır Şoförü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Aydın'da Panelvan Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Kaza
Aydın'ın Germencik ilçesinde, park halindeki panelvan sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan tır şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada, M.D. (38) isimli tır sürücüsü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen M.D., adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kazanın Detayları
Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nda, M.D. idaresindeki 58 UA 895 plakalı tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen 35 BVB 444 plakalı panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü Berkan Akın (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi ve M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nun Aydın istikametinde tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen panelvana çarptı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nun Aydın istikametinde tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen panelvana çarptı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.