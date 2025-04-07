Aydın'da Panelvan Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Tır Şoförü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Germencik'te tır şoförü, park halindeki panelvana çarparak ölümüne neden oldu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.