Aydın'da Puslu Sabah: Kartpostallık Sis Manzaraları

Aydın'da yoğun sis kenti beyaz örtüyle kapladı; görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı, vatandaşlar kartpostallık görüntüler paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:58
Aydın'da Puslu Sabah Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Yoğun sis trafikte zorluk, manzarada hayranlık yarattı

Aydın'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Şehrin üzerinde beliren puslu manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, trafikte ise sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve özellikle erken saatlerde işe giden vatandaşlar hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

Kentin yüksek kesimleri ile ovaya bakan bölgelerde sis daha yoğun hissedilirken, ortaya çıkan doğal manzara görenlerin cep telefonlarına sarılmasına neden oldu. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarak Aydın'ı fotoğrafladı ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

