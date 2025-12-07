Aydın'da Puslu Sabah: Kartpostallık Sis Manzaraları

Aydın'da Puslu Sabah Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Yoğun sis trafikte zorluk, manzarada hayranlık yarattı

Aydın'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Şehrin üzerinde beliren puslu manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, trafikte ise sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve özellikle erken saatlerde işe giden vatandaşlar hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

Kentin yüksek kesimleri ile ovaya bakan bölgelerde sis daha yoğun hissedilirken, ortaya çıkan doğal manzara görenlerin cep telefonlarına sarılmasına neden oldu. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarak Aydın'ı fotoğrafladı ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

