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Aydın'da Roma Dönemine Ait Tarihi Büst Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evinde Roma dönemine ait büst bulunan anne ve oğlu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:33
Aydın'da Roma Dönemine Ait Tarihi Büst Ele Geçirildi

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, yapılan bir operasyon sonucu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir büst ele geçirildi. Il Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele etmek amacıyla düzenledikleri baskında, evde buldukları eser nedeniyle H.K. ve oğlu İ.K.'yi gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Eser Aydın Müzesine Teslim Edildi

Operasyon sırasında ele geçirilen büst, gerekli incelemelerin yapılması için Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu olay, bölgedeki tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evlerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst bulunan anne...

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evlerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst bulunan anne ve oğlu gözaltına alındı.

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