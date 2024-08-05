Aydın'da Seyir Halindeki Otomobilden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Yangın Kontrol Altında

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilden kaynaklanan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Olay Nasıl Başladı?

64 yaşındaki A.Ç. tarafından kullanılan 48 M 0219 plakalı otomobil, Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkisinde ilerlerken aniden yanmaya başladı. Dumanları gören sürücü, araçtan inerek otomobili yol kenarına park etti. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler hızla ormanlık alana yayıldı.

Müdahale ve Sonuçlar

Yangının yayılmasını önlemek için ihbar üzerine bölgeye orman ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İki yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Otomobildeki yangın tamamen söndürülmesine rağmen, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevre güvenliğini tehdit eden bir durum yarattı ancak yetkililer, sorunu etkili bir şekilde yöneterek felaketi önledi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.