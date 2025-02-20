Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'da gerçekleştirilen sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli iş yerlerine ve depolara eş zamanlı baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 19 bini doldurulmuş 85 bin 650 makaron, 880 paket sigara, 2 sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 38 elektronik sigara ve 74 kilogram tütün ele geçirildi. Bu bulgular, Aydın'daki sigara kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gözaltılar ve Sonrası

Yakalanan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele kapsamında benzer operasyonların devam edeceği bilgisini paylaştı.

Aydın'da sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince, iş yeri ve depolara düzenlenen baskının ardından yapılan aramalarda, 19 bini doldurulmuş 85 bin 650 makaron, 880 paket sigara, 2 sigara sarma makinesi, kompresör, 38 elektronik sigara ve 74 kilogram tütün ele geçirildi.