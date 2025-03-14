Aydın'da Silahla Vurulan Kadının Ölümünde Firari Şüpheli Yakalandı

Aydın'da silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada firari şüpheli yakalandı, gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:02
Aydın'da Silahla Vurulan Kadının Ölümünde Firari Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trajik olayda, Meltem Menteşeli (33) silahla vurularak hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı; firari şüpheli M.D. yakalandı ve gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Hisar Mahallesi'nde bulunan Menteşeli'nin cesedi, 11 Mart tarihinde ikametinde silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekiplerince bulundu. Yürütülen incelemelerde Menteşeli'nin, aracın yanında silahla vurulmuş bir halde olduğu belirlenmişti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri, Menteşeli’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla bağlantılı olarak evli olduğu R.M., T.A ve B.G. de gözaltına alındı. T.A. ve B.G., savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. R.M. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Meltem Menteşeli'nin kız arkadaşı F.Ö. ile ilgili işlemler jandarma tarafından devam ederken, M.D.'nin eşi G.D. de gözaltına alındı. Jandarma, M.D.'nin saklandığı yeri tespit ederek yazlık bir konteynerde düzenlediği operasyonla onu yakaladı.

Olayın hemen ardından şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonlar aralıksız sürmekte olup, soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor.

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