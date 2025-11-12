Aydın'da Son 2 Yılda bin 217 Kişi İkametini Aldırdı, Yabancı Sayısında %10 Azalma

Aydın'da Son 2 Yılda bin 217 Kişi İkametini Aldırdı

Yabancı nüfusta yüzde 10'luk düşüş

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni sahibi yabancıların sayısında son 2 yılda belirgin bir azalma gözlendi. Resmi verilere göre, ikamet sahibi yabancı sayısında yüzde 10 düşüş kaydedildi ve toplam bin 217 kişi ikametini Aydın'dan aldırdı.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilindeki yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenlere ilişkin verilerine göre, kent genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor. 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ilde 9 bin 992 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

Karşılaştırma yapıldığında, 19 Ekim 2023 verilerinde Aydın'da 11 bin 209 ikamet izinli yabancı bulunduğu; buna göre son 2 yılda sayı 9 bin 992'ye gerileyerek toplam bin 217 kişinin ikametini Aydın'dan aldığı görüldü.

