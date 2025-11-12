Aydın'da Son 2 Yılda bin 217 Kişi İkametini Aldırdı, Yabancı Sayısında %10 Azalma

Aydın'da ikamet izni sahibi yabancı sayısı son 2 yılda yüzde 10 azalarak 11 bin 209'dan 9 bin 992'ye geriledi; toplam bin 217 kişi ikametini Aydın'dan aldırdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:15
Aydın'da Son 2 Yılda bin 217 Kişi İkametini Aldırdı, Yabancı Sayısında %10 Azalma

Aydın'da Son 2 Yılda bin 217 Kişi İkametini Aldırdı

Yabancı nüfusta yüzde 10'luk düşüş

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni sahibi yabancıların sayısında son 2 yılda belirgin bir azalma gözlendi. Resmi verilere göre, ikamet sahibi yabancı sayısında yüzde 10 düşüş kaydedildi ve toplam bin 217 kişi ikametini Aydın'dan aldırdı.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilindeki yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenlere ilişkin verilerine göre, kent genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor. 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ilde 9 bin 992 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

Karşılaştırma yapıldığında, 19 Ekim 2023 verilerinde Aydın'da 11 bin 209 ikamet izinli yabancı bulunduğu; buna göre son 2 yılda sayı 9 bin 992'ye gerileyerek toplam bin 217 kişinin ikametini Aydın'dan aldığı görüldü.

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA NÜFUS ARTIŞI YAŞAYAN AYDIN'DA, İKAMET İZNİ ALAN YABANCILARIN SAYISI SON 2...

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA NÜFUS ARTIŞI YAŞAYAN AYDIN'DA, İKAMET İZNİ ALAN YABANCILARIN SAYISI SON 2 YILDA YÜZDE 10 AZALIRKEN, TOPLAMDA BİN 217 KİŞİ İKAMETİNİ AYDIN’DAN ALDIRDI.

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA NÜFUS ARTIŞI YAŞAYAN AYDIN'DA, İKAMET İZNİ ALAN YABANCILARIN SAYISI SON 2...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
2
Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi
3
Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı
4
Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi
5
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti
6
Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te
7
Ekşisu Sazlığı'nda 149 Kuş Türü: Göçmen Kuşların Hayati Sığınağı

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi