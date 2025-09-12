Aydın'da Spor Salonuna Kurşunlama: 3 Zanlı Tutuklandı

Aydın'da spor salonu şubelerine kurşunlama operasyonu

11 gözaltı, 3 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen ve ilçede faaliyet gösteren bir spor salonunun üç farklı şubesinin kurşunlanmasına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara yönelik işlemler kapsamında "nitelikli yağma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile üye olma" suçlamaları yöneltildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, A.T. ve S.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler D.O, M.T, Z.İ, D.M.D, M.C.T, E.F, B.D. ve D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.