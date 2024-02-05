Aydın'da taksi şoförü ile müşteri arasında tartışma: Senin gibileri vursunlar!

Aydın'da taksiye binen bir kadın müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kadın müşterinin taksiciye yönelik söylemi gündemde büyük tepki çekti.

Aydın'da taksi şoförü ile müşteri arasında tartışma: Senin gibileri vursunlar!
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Mehmet Cihan, Efeler'de taksiciydi. Bir gece aracına bindirdiği müşterilerden biri olan M.Ç. ile tartıştı. Kadın, kendisine hakaret edip, taksisinde silahla vurularak ölen Oğuz Erge'yi anımsattı. Cihan, M.Ç.'den polise şikayetçi oldu.

Oğuz Erge'nin başına gelenler hala sıcak gündemi oluştururken farklı bir yerden bu olaya atıf gelmesi taksi şoförü Mehmet Cihan'ın üzüntü yaşamasına sebep oldu. Cihan, yaşananlara dair şu ifadeleri kullandı:

Cihan, iki çocuk babasıydı ve ailesini geçindirmek için geceleri taksicilik yapıyordu. "Böyle bir olay yüzünden İzmir'de bir arkadaşımız vefat etti. Daha fazla canların yanmaması için tedbir alınmasını istiyoruz. Bu kadından da şikayetçi oldum, kanun ne gerekiyorsa onu yapacağız. Benim için en önemli konu inerken söylediği laflar... İzmir'de iki çocuk babası bir can gitti. Onu işaret ederek hakaret etmesi bütün taksicileri çok üzdü." Taksinin kamerası, yaşananları kaydetti.

tartışma

Takside bulunan araç içi kamerasında Taksicinin yolcuya kamera olduğu ve küfür etmemesi gerektiği duyuluyor. Bu uyarının ardından takside bulunan kadın yolcunun ise gündemi karıştıran senin gibi taksicileri vuruyorlar ya evet vursunlar söylemi kayıt altına alınıyor. Taksi şoförü kendisine bu denli konuşmalarda bulunan kadın müşteri hakkında emniyete suç duyurusunda bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

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