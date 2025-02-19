Aydın'da Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın Didim'de taksinin çarptığı kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:16
Aydın'da Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın Didim'de Kaza: Taksi Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, taksi çarpması sonucu Şeyda Konukoğlu hayatını kaybetti. Olay, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti ve kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Kazada, U.C.R adlı sürücünün kullandığı 09 T 7085 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyda Konukoğlu'na çarptı. Kazanın ardından durumun acil olduğu bildirilerek olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Yapılan Müdahale Yetersiz Kaldı

Yaralı olarak Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konukoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taksi sürücüsü ise olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taksinin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı anlar yer alıyor.

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