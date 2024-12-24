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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı

Aydın'ın Kuşadası'nda tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:18
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan C.G, Ö.E ve B.A isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Operasyonun devamında, olaya bağlantılı oldukları değerlendirilen B.S ve Ö.S de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 36 sikke ve kolye ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

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