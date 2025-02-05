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Aydın'da Tır Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:08
Aydın'da Tır Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: Tır Devrildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Bahattin Sönmez tarafından sürülen 34 E 4138 plakalı tır, Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza Sonrası Müdahale

Durumun bildirilmesi üzerine hemen olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

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