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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nazilli'de meydana gelen kazada otomobil bariyere çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:25
Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Feci Trafik Kazası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen çarpıcı bir trafik kazasında, bir otomobilin bariyere çarpması sonucunda 24 yaşındaki Raşit İnceoğlu hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Raşit İnceoğlu'nun kullandığı 09 AKE 798 plakalı otomobil, Eycelli Mahallesi'nde bulunan bariyere çarparak kaza geçirdi.

Acil Müdahale ve Sonuç

Olay yerine hızlıca ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesine taşıdı. Ancak sürücü İnceoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yolcunun sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

Bu trajik olay, yerel halkta büyük üzüntü yarattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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