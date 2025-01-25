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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:20
Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, park halindeki bir araca çarpan otomobilde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Saliha Kirişçi'nin (24) kullandığı 54 DJ 525 plakalı otomobil'in, Kuşadası-Söke kara yolunun 28. kilometresinde, sağ şeritte park halinde bulunan Gökhan Soysal (40) idaresindeki 34 EVJ 858 plakalı otomobile çarpması sonucu yaşandı. Çarpmanın etkisiyle, park halindeki araç yaklaşık 70 metre sürüklendi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 54 DJ 525 plakalı otomobilde bulunan Mustafa Aydın Doğan (23)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca yaralanan sürücüler Gökhan Soysal ve Saliha Kirişçi ile birlikte otomobilde bulunan A.U.B.D. (13) ve M.C.D. (16), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılırken, Saliha Kirişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Trafik kazasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4...

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4...

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

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