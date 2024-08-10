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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Didim'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:34
Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Uslu Sitesi Kavşağı'nda gerçekleşti. Hasan Usta'nın kullandığı 35 AE 5978 plakalı otomobil, U.K. yönetimindeki 20 ALC 544 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonrasında, her iki otomobil de refüje çıktı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada Hasan Usta ve aracındaki 4 yolcu ile diğer otomobilin sürücüsü ve 3 yolcusu yaralandı. Yaralılar, Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tragik Son

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Hasan Usta yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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