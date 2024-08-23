Aydın'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Aydın'da, bir otomobilin panelvan ile çarpışması sonucunda toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Olay, A.A. (42) yönetimindeki 09 AID 159 plakalı otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçiş yaparak E.Y. (37) idaresindeki 09 FJ 128 plakalı panelvan ile çarpışması ile meydana geldi.

Yaralıların Durumu

Kazada, araçların sürücüleri ile birlikte F.E. (45) ve S.Ö. (32) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Aydın'da otomobille panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobille panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.