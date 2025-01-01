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Aydın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 04:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 04:23
Aydın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı

Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Olay, Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı mevkisinde V.İ. yönetimindeki 09 AKK 857 plakalı otomobil ile A.S. idaresindeki 09 R 3700 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza ihbarının ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralananlar arasında sürücüler ile birlikte Y.Ş., S.Ş. ve C.Ç. yer alıyor. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye...

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye...

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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