Aydın'da Trafik Kazası: Yaralı Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti

Aydın'da Acı Kaza

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir ailenin hayatını kararttı. İki gün önce otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaralanan üç çocuktan biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Yaşındaki Ramazan Gökçe Hayatını Kaybetti

Kaza, Ataköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Kazada yaralanan Ramazan Gökçe (15), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralılar M.K. (11) ve N.K. (16) ise tedavi altında. Olay ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Kaza Detayları ve Sürücüye Tutuklama

Kaza, 19 Aralık tarihinde M.Ö. (18) idaresindeki 09 H 0210 plakalı otomobilin, 09 ANA 638 plakalı motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Motosiklet üzerindeki M.K., N.K. ve Ramazan Gökçe yaralanarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralanan Ramazan Gökçe ve M.K. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. ise dün tutuklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.