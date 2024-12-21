DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.398.635,34 0,17%

Aydın'da Trafik Kazası: Yaralı Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde trafik kazasında yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:19
Aydın'da Trafik Kazası: Yaralı Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti

Aydın'da Acı Kaza

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir ailenin hayatını kararttı. İki gün önce otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaralanan üç çocuktan biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Yaşındaki Ramazan Gökçe Hayatını Kaybetti

Kaza, Ataköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Kazada yaralanan Ramazan Gökçe (15), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralılar M.K. (11) ve N.K. (16) ise tedavi altında. Olay ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Kaza Detayları ve Sürücüye Tutuklama

Kaza, 19 Aralık tarihinde M.Ö. (18) idaresindeki 09 H 0210 plakalı otomobilin, 09 ANA 638 plakalı motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Motosiklet üzerindeki M.K., N.K. ve Ramazan Gökçe yaralanarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralanan Ramazan Gökçe ve M.K. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. ise dün tutuklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. İhbar...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
3
Erzurum'da Çığ Düşmesi Sonucu Vefat Eden Judocunun Cenazesi Kocaeli'ye Gönderiliyor
4
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Artıyor: 2025'te Yeni Destek Miktarları Açıklandı
5
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı