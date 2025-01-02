DOLAR
35,32 0,14%
EURO
36,55 0,27%
ALTIN
2.998,49 -0,48%
BITCOIN
3.417.105,32 -2,03%

Aydın'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti

Aydın Karacasu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:31
Aydın'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti

Aydın'da Üzücü Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 19 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Kılıç, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kılıç'ın vefatı, ilçede büyük bir üzüntüye yol açtı.

Kaza Detayları

Ataköy Mahallesi'nde, M.Ö. yönetimindeki otomobil, 09 ANA 638 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada N.K. (17), Ramazan Gökçe (15) ve Mustafa Kılıç (14) yaralandı. Olay sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Gökçe, iki gün sonra hayatını kaybetti.

Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımlarken, Mustafa Kılıç'ın 24 gün içinde 15 yaşına gireceği öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan N.K.'nin tedavisinin sürdüğü bilgisi edinildi. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. ise tutuklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. İhbar...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü
2
Aydın'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti
3
Antalya'da Ölü Bulunan İranlı Kardeşlerin Cenazesi Teslim Alındı
4
Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
5
İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücülere 45 Bin Lira Ceza
6
Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Kırklareli'nde Kar Mahsuru: 3 Teknisyen Kurtarıldı

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu