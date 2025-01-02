Aydın'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti

Aydın'da Üzücü Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 19 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Kılıç, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kılıç'ın vefatı, ilçede büyük bir üzüntüye yol açtı.

Kaza Detayları

Ataköy Mahallesi'nde, M.Ö. yönetimindeki otomobil, 09 ANA 638 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada N.K. (17), Ramazan Gökçe (15) ve Mustafa Kılıç (14) yaralandı. Olay sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Gökçe, iki gün sonra hayatını kaybetti.

Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımlarken, Mustafa Kılıç'ın 24 gün içinde 15 yaşına gireceği öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan N.K.'nin tedavisinin sürdüğü bilgisi edinildi. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. ise tutuklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.