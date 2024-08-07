Aydın'da Trajik Traktör Kazası: Çift Hayatını Kaybetti, İki Çocuk Yaralandı

Aydın'da Traktör Kazası: Üzücü Olay

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşanan üzücü olayda, devrilen bir traktör sonucu bir çift hayatını kaybetti. Bülent Ölmez (50) yönetimindeki plakasız traktör, Başçayır Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek kaza yaptı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kazanın ardından traktörün altında kalan Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Çiftin çocukları Beyza (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.