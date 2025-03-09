Aydın'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde dün meydana gelen talihsiz bir kaza sonucunda, bir traktör devrildi ve bu kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüsnü Balaban (65) yönetimindeki 09 FZ 396 plakalı traktör, Habibler Mahallesi Çeşmeboğazı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza haberinin alınmasının ardından, olay yerine hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, ne yazık ki Hüsnü Balaban'ın traktörün altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.