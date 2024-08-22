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Aydın'da Traktör Devrilmesi Sonucu Bir Hayat Kaybı

Söke'de devrilen traktörün altında kalan sürücü Oğuz Kamacı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:51
Aydın'da Traktör Devrilmesi Sonucu Bir Hayat Kaybı

Aydın'da Trajik Traktör Kazası

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, devrilen traktörün altında kalan sürücü Oğuz Kamacı (35) hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Kamacı'nın kontrolündeki plakasız traktör, Karacahayıt Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

Olay Yeri Müdahalesi

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzgün bir şekilde Kamacı'nın traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaza Anı

İlginç bir şekilde, Kamacı'nın kazadan önce eşini arayarak rahatsızlandığını bildirdiği öğrenildi. Bu talihsiz durum, aile ve çevresindekiler için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Traktör kazasının detayları ve Kamacı'nın anısı, bölge halkında büyük bir üzüntü yarattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

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