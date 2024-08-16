Aydın'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Traktör Kazası

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir traktör kazası meydana geldi. Olayda, 49 yaşındaki Necmi Araz, yönetimindeki traktörle Kozdere Mahallesi Küçüktepe mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay Yerine Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Araz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu üzücü kaza, bölgedeki tarım faaliyetlerinin tehlikelerine bir kez daha dikkat çekti.