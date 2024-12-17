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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 2,5 kg esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:49
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.G. adlı zanlının Efeler ve Söke ilçelerinde bulunan ev ve depolarına baskın düzenledi.

Yapılan Aramalarda Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda toplam 2,5 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Bu operasyon, Aydın'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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