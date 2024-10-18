Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, bir otomobilde 14 kilogram skunk türü uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyondan Detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir ihbar sonrası İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirleyerek harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde, takibe alınan bir otomobil ilçe girişinde durduruldu.

Ele Geçirilen Uyuşturucu ve Gözaltılar

Araçta yapılan narkotik köpeği destekli arama sonucu 14 kilogram skunk bulundu. Olayla ilgili olarak araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Yargılama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde 14 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.